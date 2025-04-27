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Haberler İtalya Serie A Juventus 2-0 Monza (MAÇ SONUCU ÖZET)

Juventus 2-0 Monza (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 34. hafta maçında Juventus, sahasında Monza'yı 2-0 yendi. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 21:18
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Juventus 2-0 Monza (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) 34. hafta maçında Juventus, sahasında Monza'yı 2-0 yendi.

Juventus Stadyumu'nda 11. dakikada Arjantinli kanat oyuncusu Nico Gonzalez ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi. Fransız santrafor Kolo Muani, 33. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk yarı sona ermeden önce rakibine dirsek attığı gerekçesiyle kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

Bu sonucun ardından Juventus puanını 62'ye yükselterek 4. sırada yer aldı. Monza ise 15 puanla 20. ve son sırada bulunuyor.

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