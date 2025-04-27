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Haberler İtalya Serie A Inter-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan sürüyor. Inter ile Roma 34. haftada karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde şampiyonluğa oynayan ev sahibi takım, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 Pazar 11:40
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Inter-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Roma karşı karşıya gelecek. Hakan Çalhanoğlu önderliğinde bu sezonu da şampiyon olarak tamamlamayı hedefleyen Inter, 71 puanla zirvede yer alıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Inter-Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Inter-Roma maçı 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

INTER-ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter: Sommer, Pavard, Acerbi, Bisseck, Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Frattesi, Augusto, Correa, Martinez

Roma: Svilar, Zeki Çelik, Mancini, N'Dicka, Saelemaekers, Kone, Parades, Cristante, Angelino, Soule, Dovbyk

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