  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Inter 3-1 Cagliari (MAÇ SONUCU ÖZET)

Inter 3-1 Cagliari (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 32. haftasında lider Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu’nda Cagliari’yi 3-1 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2025 Cumartesi 21:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Inter 3-1 Cagliari (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 32. haftasında lider Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Cagliari'yi konuk etti. Mavi-siyahlılar, taraftarı önünde sergilediği etkili performansla rakibini 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını sürdüren Inter, 26. dakikada bu kez Lautaro Martinez'in ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıya umutla başlayan Cagliari, 48. dakikada Roberto Piccoli'nin golüyle farkı bire indirdi. Ancak Inter, rakibinin skora ortak olmasına izin vermedi ve 55. dakikada Yann Aurel Bisseck'in kaydettiği golle karşılaşmanın sonucunu belirledi: 3-1.

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 71'e yükseltti ve Serie A'daki liderliğini sürdürdü. Cagliari ise 30 puanda kaldı.

Serie A'da bir sonraki haftada Inter, zorlu Bologna deplasmanına konuk olacak. Cagliari ise kendi sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.

F.Bahçeli yıldız Serie A yolcusu!
Kartal sahasında kayıp!
DİĞER
Sabancı'nın sevgilisiyle katıldığı gecede ilginç olay! Eski damat yeni eşiyle geldi
Antalya Havalimanı sezona hazır! Başkan Erdoğan kurdeleyi kesti: "Devletin kasasından tek bir kuruş dahi çıkmadan gerçekleştirdik"
Bodrum'da gol sesi çıkmadı!
Beşiktaş'ta şok sakatlık!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vakıfbank finalde! Vakıfbank finalde! 20:19
Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! Milli güreşçimiz Avrupa şampiyonu! 20:13
F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Sivas kafilesi açıklandı! 20:10
Uçar: Onları mutlu ettiğimiz için mutluyum Uçar: Onları mutlu ettiğimiz için mutluyum 19:39
Stoilov: Fırsatlardan yararlanamadık Stoilov: Fırsatlardan yararlanamadık 19:37
Serdal Adalı'dan flaş açıklama Serdal Adalı'dan flaş açıklama 19:36
Daha Eski
Beşiktaş'ta şok sakatlık! Beşiktaş'ta şok sakatlık! 19:27
Beşiktaş-RAMS Başakşehir | CANLI Beşiktaş-RAMS Başakşehir | CANLI 18:57
Fırtına Rize maçına hazır! Fırtına Rize maçına hazır! 18:53
Keçiörengücü'nden kritik galibiyet! Keçiörengücü'nden kritik galibiyet! 18:51
Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor | CANLI Sipay Bodrum FK - Onvo Antalyaspor | CANLI 18:46
Solskjaer: Mustafa, Haaland'a benziyor! Solskjaer: Mustafa, Haaland'a benziyor! 18:31