Inter 3-1 Cagliari (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 32. haftasında lider Inter, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Cagliari'yi konuk etti. Mavi-siyahlılar, taraftarı önünde sergilediği etkili performansla rakibini 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 13. dakikada Marko Arnautovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını sürdüren Inter, 26. dakikada bu kez Lautaro Martinez'in ağları sarsmasıyla farkı ikiye çıkardı.

İkinci yarıya umutla başlayan Cagliari, 48. dakikada Roberto Piccoli'nin golüyle farkı bire indirdi. Ancak Inter, rakibinin skora ortak olmasına izin vermedi ve 55. dakikada Yann Aurel Bisseck'in kaydettiği golle karşılaşmanın sonucunu belirledi: 3-1.

Bu galibiyetin ardından Inter puanını 71'e yükseltti ve Serie A'daki liderliğini sürdürdü. Cagliari ise 30 puanda kaldı.

Serie A'da bir sonraki haftada Inter, zorlu Bologna deplasmanına konuk olacak. Cagliari ise kendi sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.