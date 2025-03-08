Como-Venezia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Como-Venezia maçını canlı takip etmek için tıklayın

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Como ile Venezia kozlarını paylaşacak. Como-Venezia karşılaşmasını takip etmek isteyen futbolseverler, arama motorlarında Como-Venezia maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. İşte Como-Venezia maçıyla ilgili tüm detaylar...

COMO-VENEZIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Serie A'nın 28. haftasında oynanacak Como-Venezia maçı, 8 Mart Cumartesi günü TSİ 17.00'de başlayacak. Mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.