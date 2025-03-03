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Haberler İtalya Serie A Juventus 2-0 Hellas Verona (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

Juventus 2-0 Hellas Verona (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Juventus, sahasında Hellas Verona'yı ağırladı. Mücadele, ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 01:01
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Juventus 2-0 Hellas Verona (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya Serie A

Juventus, İtalya Serie A'nın 27. haftasında sahasında Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller, 72'nci dakikada Khephren Thuram ve 90'ıncı dakikada Teun Koopmeiners'den geldi.

Kenan Yıldız, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Karşılaşmada takımına gol veya asist katkısı yapamayan milli futbolcumuz, maçın 82'nci dakikasında yerini Samuel Mbangula'ya bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Juventus, ligde üst üste 5'inci galibiyetini aldı ve 52 puanla 4'üncü sırada yer aldı. Hellas Verona ise 26 puanda kaldı ve 14'üncü sırada yer aldı.

İtalya Serie A'nın 28. haftasında Juventus sahasında Atalanta'yı, Hellas Verona ise sahasında Bologna'yı ağırlayacak.

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