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Haberler İtalya Serie A Torino 2-1 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

Torino 2-1 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 26. haftasında Torino ile Milan karşı karşıya geldi. Torino ev sahibi olduğu mücadelede Milan'ı 2-1'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2025 Cumartesi 22:15
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Torino 2-1 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Torino ile Milan kozlarını paylaştı.

Karşılaşmadan Milan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.

Mücadelede Milan'dan Thiaw 5. dakikada kendi ağlarını havalandırdı. Bu golle Torino 1-0 öne geçti.

33. dakikada Pulisic penaltı vuruşundan yararlanamadı.

İkinci yarıda Rejinders skoru 1-1'e getiren isim oldu.

76. dakikada Torino'dan Gineitis skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.

Bu mücadelenin ardından Milan ligde 41 puanla 7. sırada bulunuyor.

Torino ise 31 puanla 11. sırada yer alıyor.

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