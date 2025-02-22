Torino 2-1 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 26. haftasında Torino ile Milan kozlarını paylaştı.
Karşılaşmadan Milan 2-1'lik skorla mağlup ayrıldı.
Mücadelede Milan'dan Thiaw 5. dakikada kendi ağlarını havalandırdı. Bu golle Torino 1-0 öne geçti.
33. dakikada Pulisic penaltı vuruşundan yararlanamadı.
İkinci yarıda Rejinders skoru 1-1'e getiren isim oldu.
76. dakikada Torino'dan Gineitis skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.
Bu mücadelenin ardından Milan ligde 41 puanla 7. sırada bulunuyor.
Torino ise 31 puanla 11. sırada yer alıyor.