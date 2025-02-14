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Haberler İtalya Serie A Bologna 3-2 Torino (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bologna 3-2 Torino (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'nın 25. haftasında Bologna, evinde konuk ettiği Torino'yu 3-2 mağlup etti.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 Cumartesi 00:43
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Bologna 3-2 Torino (MAÇ SONUCU ÖZET)

Serie A'nın 25. haftasında Bologna, evinde konuk ettiği Torino'yu 3-2 mağlup etti. Karşılaşmada büyük bir çekişme yaşanırken, galibiyet golü uzatma dakikalarında geldi.

MAÇIN GOLLERİ
20. dakikada Dan Ndoye, Bologna'yı 1-0 öne geçirdi.
37. dakikada Nikola Vlasic, Torino adına skoru eşitledi: 1-1.
65. dakikada Eljif Elmas, Torino'yu 2-1 öne geçirdi.
70. dakikada Dan Ndoye, penaltıdan attığı golle skoru tekrar eşitledi: 2-2.
90. dakikada Cristiano Biraghi'nin kendi kalesine attığı golle Bologna 3-2 öne geçti ve mücadeleyi kazandı.

Bu sonuçla Bologna, puanını 41'e yükselterek Avrupa kupaları yolunda önemli bir adım attı. Torino ise 28 puanda kaldı.

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