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Haberler İtalya Serie A Fiorentina 0-3 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fiorentina 0-3 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Napoli, Fiorentina deplasmanına konuk oldu. Mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrılan deplasman ekibi üst üste dördüncü maçını kazanarak maç fazlasıyla liderliği Atalanta'nın elinden aldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 22:28
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Fiorentina 0-3 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 19. haftasında oynanan maçta Napoli, deplasmanda Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

Maçın golleri 9. dakikada David Neres, 54. dakikada Romelu Lukaku ve 68. dakikada Scott McTominay'den geldi. Bu galibiyetle Napoli, ligde üst üste dördüncü maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Fiorentina ise aldığı bu mağlubiyetle ligde altıncı sırada yer aldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli, puanını 44'e yükselterek maç fazlasıyla liderliği Atalanta'nın elinden aldı. Fiorentina ise 32 puanda kalarak altıncı sıraya geriledi.

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