Fiorentina 0-3 Napoli (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'nın 19. haftasında oynanan maçta Napoli, deplasmanda Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.

Maçın golleri 9. dakikada David Neres, 54. dakikada Romelu Lukaku ve 68. dakikada Scott McTominay'den geldi. Bu galibiyetle Napoli, ligde üst üste dördüncü maçını kazanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Fiorentina ise aldığı bu mağlubiyetle ligde altıncı sırada yer aldı.

Bu sonuçla birlikte Napoli, puanını 44'e yükselterek maç fazlasıyla liderliği Atalanta'nın elinden aldı. Fiorentina ise 32 puanda kalarak altıncı sıraya geriledi.