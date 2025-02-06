Fiorentina 3-0 Inter (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fiorentina, İtalya Serie A 14. hafta erteleme maçında Inter'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti. Maçın gollerini 59. dakikada Luca Ranieri, 68. ve 89. dakikalarda ise Moise Kean kaydetti. Fiorentina, bu galibiyetle önemli bir üç puan elde ederken, Inter için liderlik yarışında büyük bir kayıp oldu.

Inter, bu sonuçla lider Napoli ile arasındaki puan farkını eşitleme fırsatını kaçırdı ve 51 puanla 2. sıradaki yerini korudu. Fiorentina ise 42 puanla 4. sıraya yükseldi.

Maçta Hakan Çalhanoğlu, 69. dakikada yerini Nicolo Barella'ya bırakarak sahadan ayrıldı.