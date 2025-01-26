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Haberler İtalya Serie A Empoli 0-Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET

Empoli 0-Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Empoli ile Inter karşı karşıya geldi. Inter rakibini deplasmanda 4-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 22:16
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Empoli 0-Inter | MAÇ SONUCU - ÖZET

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Inter, deplasmanda Lecce ile karşılaştı.

İnzaghi'nin öğrencileri rakibini deplasmanda 4-0 mağlup etti.

Inter'e galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Davide Frattesi, 39. dakikada Lautaro Martinez, 57. dakikada Denzel Dumfries ve 61. dakikada penaltıdan Mehdi Taremi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 16 maça yükselten Inter, maç eksiğiyle 50 puana ulaştı ve 53 puanlı lider Napoli'nin 3 puan gerisinde, 2. sırada yer aldı.

20 puanda kalan Lecce ise, 17. sırada konumlandı.

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