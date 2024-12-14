Como - Roma maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Como - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Como ile Roma karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Como - Roma maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Como - Roma MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Como - Roma maçı 15 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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