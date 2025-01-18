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Haberler İtalya Serie A Juventus 2-0 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya'da dev maçın galibi Kenan Yıldız'lı Juventus!

Juventus 2-0 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya'da dev maçın galibi Kenan Yıldız'lı Juventus!

İtalya Serie A'nın 21. haftası dev bir maça sahne oldu. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın forma giydiği Juventus sahasında Milan'ı ağırladı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. İşte maçın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2025 Cumartesi 22:05
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Juventus 2-0 Milan (MAÇ SONUCU ÖZET) | İtalya'da dev maçın galibi Kenan Yıldız'lı Juventus!

Juventus, İtalya Serie A'nın 21. haftasında sahasında Milan'ı 2-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 59. dakikada Samuel Mbangula ve 64. dakikada Timothy Weah kaydetti.

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmaya Juventus formasıyla ilk 11'de başladı. Maçta herhangi bir gol veya asist yapamayan Yıldız, karşılaşmanın ikinci yarısı başlarken yerini Timothy Weah'a bıraktı.

Bu karşılaşmayla birlikte Juventus, 37 puanla maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi, Milan ise 31 puanda kaldı ve 8. sırada yer aldı.

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus, Napoli deplasmanına konuk olacak, Milan ise sahasında Parma'yı konuk edecek.

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