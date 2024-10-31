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Haberler İtalya Serie A

Como 1-5 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da 10. hafta maçında Lazio deplasmanda Como ile karşı karşıya geldi. Lazio mücadeleyi 5-1 kazandı. İşte karşılaşmanın detayları...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 00:54
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Como 1-5 Lazio (MAÇ SONUCU ÖZET)

İtalya Serie A'da 10. hafta maçında Lazio deplasmanda Como ile karşı karşıya geldi. Lazio mücadeleyi 5-1 kazandı.

Konuk ekibin gollerini 28. dakikada penaltıdan Castellanos 31. dakikada Pedro, 71. dakikada Patric, 81. dakikada Castellanos ve 90+5. dakikada Tchaouna kaydetti.

Como'nun tek golü ise 53. dakikada Mazzitelli attı.

Lazio'da 65. dakikada Tavares, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Como'da ise 62. dakikada Braunöder, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Lazio bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti.

Como ise 9 puanda kaldı.

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