Fiorentina Lazio'yu devirdi! Fiorentina 2-1 Lazio | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fiorentina ile Lazio İtalya Serie A 5. hafta maçında ile karşı karşıya geldi. Mor menekşeler evinde oynadığı mücadelede rakibini 2-1 mağlup etti.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren goller 49, ve 90. dakikalarda ikisi de penaltıdan olmak üzere Albert Guomundsson'dan geldi. Lazio'nun tek golünü 41. dakikada Mario Gila attı. Fiorentina, geriye düşmesine rağmen kazanmayı bildi.

İtalya Serie A'da Fiorentina, sezonun ilk galibiyetini aldı

Bu sonuçla birlikte Fiorentina, puanını 6'ya çıkarırken Lazio 6 puanda kaldı.