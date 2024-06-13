Milan'ın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca

İtalya Serie A ekiplerinden Milan, Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon Stefano Pioli yönetiminde ligi 75 puan ile 2'nci sırada bitiren İtalyan ekibi, sezonun bitişiyle beraber 58 yaşındaki teknik direktör ile yollarını ayırmıştı.

51 yaşındaki Portekizli teknik direktör son olarak Fransız ekibi Lille'de görev aldı. 2023-2024 sezonunda Fransa Ligue 1'de ligi 4'üncü sırada 59 puan ile tamamlayan Fonseca, Avrupa Konferans Ligi'nde ise çeyrek finalde İngiliz ekibi Aston Villa'ya elenmişti. Daha önce Roma, Porto, Shakhtar Donetsk gibi takımları çalıştıran Fonseca, kariyerinde toplam 9 tane kupa kazandı.