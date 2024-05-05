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Roma 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Roma ile Juventus 1-1 berabere kaldı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 01:25
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Roma 1-1 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Roma, sahasında Juventus ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin 35. hafta mücadelesinde ev sahibi Roma'nın golünü 15. dakikada Romelu Lukaku atarken, Juventus'un golünü 31. dakikada Bremer kaydetti.

Juventuslu milli futbolcu Kenan Yıldız rahatsızlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Roma'da yedek başlayan Zeki Çelik ise forma şansı bulamadı.

Günün diğer mücadelesinde ise Milan, iki kez geriye düştüğü maçta sahasında Genoa ile 3-3 berabere kaldı.

Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da, Milan 71 puanla ikinci, Juventus 66 puanla üçüncü, Roma 60 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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