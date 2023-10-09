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İtalya Serie A'da haftanın en iyi kalecisi Olivier Giroud!

Milan'ın Genoa ile yaptığı maçın uzatma dakikalarında kalede görev alan Fransız forvet Olivier Giroud, İtalya Serie A'da haftanın kalecisi seçildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 18:53 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 18:56
İtalya Serie A'da haftanın en iyi kalecisi Olivier Giroud!

Serie A'dan yapılan açıklamada, Milan'ın 7 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Genoa'yı 1-0 yendiği maçta kaleye geçen ve kritik bir kurtarış yapan Giroud'nun haftanın kalecisi seçildiği kaydedildi.

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında Milan kalecisi Mike Maignan, Caleb Ekuban'a yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü.

Takımının değişiklik hakkını doldurması nedeniyle kaleye geçen Fransız forvet Giroud, yaptığı kurtarışla da galibiyete katkıda bulundu.

Milan, 21 puanla Serie A'de liderlik koltuğunda oturuyor.

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