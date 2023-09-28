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Genoa 4-1 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Serie A'nın 6. haftasında Genoa sahasında Roma'yı Gudmundsson, Retegui, Thorsby ve Messias'ın golleriyle 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 23:54
Genoa 4-1 Roma (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Genoa ile Roma karşı karşıya geldi.

Ev sahibi takım, rakibini 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Genoa'ya galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Albert Gudmundsson, 45. dakikada Mateo Retegui, 74. dakikada Morten Thorsby ve 81. dakikada Junior Messias kaydetti.

BERKAN 70 DAKİKA OYNADI, ZEKİ SÜRE ALMADI

Genoa forması giyen milli futbolcumuz Berkan Kutlu, mücadelenin 30. dakikasında oyuna dahil oldu. Roma forması giyen ve maça yedek kulübesinde başlayan Zeki Çelik ise süre almadı.

Genoa bu sonuçla puanını 7'ye yükseltirken, Roma 5 puanda kaldı.

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