Haberler İtalya Serie A Roma 0-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu...

Roma 0-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu...

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 34. hafta maçında Roma evinde Inter'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi 2-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Inter'e galibiyeti getiren golleri Federico Dimarco ve Romelu Lukaku kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2023 Cumartesi 21:24
Roma 0-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET) Hakan Çalhanoğlu...

İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter deplasmanda Roma'yı 2-0 yendi.

Ligde gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için ligi ilk 4'te tamamlama hedefindeki iki takım, Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Konuk ekip, 33. dakikada Federico Dimarco'nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci yarının 74. dakikasında Inter, Roma defansının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Romelu Lukaku ile ikinci golü buldu: 0-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk Inter, Roma'yı 2-0 mağlup ederek, başkent deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Inter, bu galibiyetle puanını 63'e çıkardı ve puan tablosunda 4. basamakta yer aldı. Mavi-siyahlılar, ligde üst üste 4. galibiyetini aldı.

Roma ise bu maçtan yenilgiyle ayrılarak son haftalardaki kötü gidişatını durduramadı. 4 haftadır ligde galip gelemeyen Roma, 58 puanda kaldı ve 7. sıraya geriledi.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı müsabakada 71. dakikaya kadar forma giydi ve yerini Henrikh Mkhitaryan'a bıraktı.

Roma kadrosundaki milli futbolcu Zeki Çelik ise kart cezalısı olduğu için bu maçın kadrosunda yer almadı.

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