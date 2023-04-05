Kim Min-Jae paylaşılamıyor! İngiliz devleri peşinde

Fenerbahçe'nin sezon başında 18 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Napoli'ye sattığı Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-Jae, İngilizleri peşine taktı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Premier Lig devleri Manchester United, Tottenham ve Liverpool'un, oyuncuyu renklerine bağlamak istediği kaydedildi. Öte yandan Napoli'nin de Güney Koreli yıldızla görüşerek yeni bir sözleşme önermeyi düşündüğü ve serbest kalma bedeli olan 45 milyon euro'yu kaldırmayı planladığı aktarıldı.

25 yaşındaki stoper, bu sezon Napoli formasıyla 36 karşılaşmada görev aldı. Kim Min-Jae bu maçlarda 2 gol atarken 1 de asist yaptı.