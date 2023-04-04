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İlle de Demiral

Skriniar ve Bastoni’nin olası ayrılığı sonrası Merih Demiral’ı listenin başına alan İtalyan devi, en az 30 milyon euro’yu gözden çıkartacak.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 16:15
İlle de Demiral

Atalanta forması giyen Merih Demiral, İnter yolcusu... Ara transfer döneminde de milli oyuncuya talip olan İtalyan devi, yıldız ismin peşini bırakmıyor. 25 yaşındaki oyuncu için kiralık+20 milyon euro satın alma opsiyonu teklifi geri çevrilen İnter, bu kez daha iyi teklifle gelmeye hazırlanıyor. 30 milyon euro'yu gözden çıkartacak İtalyan temsilcisi, transferi bitirme konusunda kararlı gözüküyor.

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Savunmada forma giyen Milan Skriniar ve Alessandro Bastoni'nin olası ayrılığı sonrası yerine Merih De - miral düşünülüyor. İnter'in ilgisinden memnun olan 25 yaşındaki stoperin teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Ata - lanta, 2021 yazında Juventus'tan kiraladığı Merih'in bonservisini 21 milyon euro ödeyerek almıştı. Başarılı oyuncunun İtalyan ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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