İtalya'da şampiyonluğa giden Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, futbolda çok fazla maç yaptıklarını belirterek, maç sayısını sınırlandırmaları gerektiğini söyledi. FIFA'yı eleştiren Laurentiis "FIFA şu anda Dünya Kulüpler Şampiyonasını icat etmek, yapmak istiyor. Bu saçma. Çok fazla maç yapıyoruz" dedi.
İtalya'daşampiyonluğa giden Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, futbolda çok fazla maç yaptıklarını belirterek, maç sayısını sınırlandırmaları gerektiğini söyledi. FIFA'yı eleştiren Laurentiis "FIFA şu anda Dünya Kulüpler Şampiyonasını icat etmek, yapmak istiyor. Bu saçma. Çok fazla maç yapıyoruz" dedi.