Haberler İtalya Serie A 'Çok fazla maç yapıyoruz'

'Çok fazla maç yapıyoruz'

İtalya'da şampiyonluğa giden Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, futbolda çok fazla maç yaptıklarını belirterek, maç sayısını sınırlandırmaları gerektiğini söyledi. FIFA'yı eleştiren Laurentiis "FIFA şu anda Dünya Kulüpler Şampiyonasını icat etmek, yapmak istiyor. Bu saçma. Çok fazla maç yapıyoruz" dedi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
'Çok fazla maç yapıyoruz'
İtalya'da şampiyonluğa giden Napoli'nin Başkanı Aurelio De Laurentiis, futbolda çok fazla maç yaptıklarını belirterek, maç sayısını sınırlandırmaları gerektiğini söyledi. FIFA'yı eleştiren Laurentiis "FIFA şu anda Dünya Kulüpler Şampiyonasını icat etmek, yapmak istiyor. Bu saçma. Çok fazla maç yapıyoruz" dedi.
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