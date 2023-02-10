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Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Milan ile Torino karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 15:30 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023 Cuma 15:30
Milan - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 22. hafta karşılaşmasında Milan ile Torino kozlarını paylaşacak. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

MILAN - TORINO MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Thiaw; Calabria, Pobega, Tonali, Krunic, Hernandez; Leao, Giroud.

Torino: Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Aina, Linetty, Vieira, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

MILAN TORINO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Milan ile Torino arasında oynanacak maç saat 22.45te başlayacak. Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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