Haberler İtalya Serie A Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Inter ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:30
Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Inter - Hellas Verona maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 18. haftada Inter ile Hellas Verona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Hellas Verona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - HELLAS VERONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Hellas Verona maçı 14 Ocak Cumartesi günü saat 22.45'te S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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INTER - HELLAS VERONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Inter

Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko

Hellas Verona

Montipo; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Djuric

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