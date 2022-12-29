Merih Demiral'a İtalya'da hırsızlık şoku! Dönmeyecek

A Milli Takım'ımızın ve Atalanta'nın yıldızı Merih Demiral, İtalya'da beklemediği bir olayla karşılaştı ve şoke oldu.

EVİ SOYULDU

Calciomercato'nun haberine göre; Serie A'ya verilen arada tatil için Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın evi soyuldu.

CAM VE KAPILARI KIRDILAR

Haberde evin camları ve kapılarını kırdığı belirtilen hırsızların, Demiral ailesinin değerli eşyaları ve paralarını çaldığı ifade edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

İtalyan polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarılırken, Merih Demiral ve ailesinin şoke olduğu kaydedildi.

AİLESİNİ İTALYA'YA GETİRMEDİ

Öte yandan Merih Demiral'ın hırsızlık olayından sonra güvenlik nedeniyle ailesini İtalya'ya götürmediği yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta forması ile 13 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

