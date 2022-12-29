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Merih Demiral'a İtalya'da hırsızlık şoku! Dönmeyecek

Son dakika haberi... A Milli Takım'ımızın ve İtalya Serie A ekibi Atalanta'nın yıldızı Merih Demiral'ın evi soyuldu. Yıldız oyuncu, İtalya'ya dönmeme kararı aldı.İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 09:22
Merih Demiral'a İtalya'da hırsızlık şoku! Dönmeyecek

A Milli Takım'ımızın ve Atalanta'nın yıldızı Merih Demiral, İtalya'da beklemediği bir olayla karşılaştı ve şoke oldu.

EVİ SOYULDU
Calciomercato'nun haberine göre; Serie A'ya verilen arada tatil için Türkiye'ye gelen Merih Demiral'ın evi soyuldu.

CAM VE KAPILARI KIRDILAR
Haberde evin camları ve kapılarını kırdığı belirtilen hırsızların, Demiral ailesinin değerli eşyaları ve paralarını çaldığı ifade edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
İtalyan polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı aktarılırken, Merih Demiral ve ailesinin şoke olduğu kaydedildi.

AİLESİNİ İTALYA'YA GETİRMEDİ
Öte yandan Merih Demiral'ın hırsızlık olayından sonra güvenlik nedeniyle ailesini İtalya'ya götürmediği yazıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Atalanta forması ile 13 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 1 gol kaydetti.

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