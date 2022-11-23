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Roma Ola Solbakken transferini resmen açıkladı!

İtalya Serie A temsilcisi Roma, Ola Solbakken transferini resmen açıkladı. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 14:34
Roma Ola Solbakken transferini resmen açıkladı!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon transferi için yoğun uğraş verdiği Ola Solbakken'in yeni takımı belli oldu.

Serie A ekibi Roma, Bodo/Glimt ile sözleşmesi sona eren hücum oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.

İtalyan ekibi 24 yaşındaki oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalanacağı belirtildi.

Norveçli oyuncu, transfer döneminin açıldığı 2 Ocak 2023 itibariyle yeni kulübüne katılacak.

Ola Solbakken imza sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçekten Roma'nın oyuncusu olmak istiyordum. Roma en başından beri benim birinci seçeneğimdi. Kulübün hedeflerine inandım ve bunun bir parçası olmak için buraya geldim." ifadelerini kullandı.

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