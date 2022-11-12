Kim Min-Jae'ye Premier Lig'den talip var!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında göstermiş olduğu performansla dünya devlerinin ilgi odağı olan Kim Min-Jae, aynı performansı sezon başında transfer olduğu Napoli'de de sürdürüyor. Güney Koreli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile olağanüstü bir performans sergilemişti. Yaptığı hamlelerle ve gösterdiği yüksek verimlilikle taraftarın sevgisini kazanmıştı. Kim Min-Jae için yaz transfer sezonunda birçok kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertli kurmaylar, tecrübeli futbolcunun Napoli'ye transferini onaylamıştı. Rekor bir bonservis bedeli ile transfer olan Kim Min-Jae, yeni takımı Napoli'nin savunma hattının vazgeçilmez ismi oldu. Milliyet'te yer alan habere göre gösterdiği bu performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kim Min Jae'ye dev bir talip çıktı.

FENERBAHÇE'YE 18 MİLYON EURO KAZANDIRDI

2021 yazında Çin'in BJ Guoan takımından Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'ya transfer oldu. Sarı-lacivertlilerle toplamda 40 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Adı Rennes ile de geçen Kim Min Jae, kararını Napoli'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye 18 milyon euro kazandırdı.

İTALYA'DA AYIN OYUNCUSU

Güney Koreli stoper, adaptasyon sürecini hızlıca geride bıraktı ve takımın en önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Gösterdiği performansı ödülsüz kalmayan Kim Min-Jae, Seria A'da eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

SERBEST KALMA MADDESİ ÇEKİNCESİ

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda da boy gösterecek olan yıldız stoperin göstereceği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini cezbetmesine yüksek olasılık olarak bakılıyor. Napoli yönetimi, bu kulüplerden birinin Kim Min-Jae gibi komple bir merkez stoper için 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemesinden çekiniyor.

3 AYDA YENİ KONTRAT KARARI

Bu nedenlerden dolayı harekete geçen İtalyan kulübü, Kim ile yeni kontrat çalışmalarına başladı. Yıldız stoperi elinde tutmak isteyen Napoli, Güney Koreli oyuncunun maaşına tatmin edici bir zam yapıp, serbest kalma maddesini yükseltmek veya tamamen kaldırmak istiyor. Napoli, Kim Min-Jae ile 27 Temmuz'da sözleşme imzalamıştı. Serbest kalma maddesi korkusundan dolayı İtalyanlar, bu sözleşmeden yaklaşık 3 ay sonra yeni bir kontrat için Kim'in kapısına dayandı. Dünya Kupası'ndan önce Kim'le anlaşmaya çalışan Napoli eğer başarılı olamazsa, dev turnuvanın hemen ardından yıldız stopere yeni bir kontrat sunacak.

PREMİER LİG DEVİ İLGİLENİYOR

Serie A ekiplerinden Napoli'de göstermiş olduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kim Min Jae'ye dev talip çıktı. İtalyan basınına göre, gelecek sezondan itibaren 45 milyon euro'ya serbest kalabilecek olan Min Jae için Tottenham bu parayı gözden çıkardığı öne sürüldü.