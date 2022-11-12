Haberler İtalya Serie A Kim Min-Jae'ye Premier Lig'den talip var!

Kim Min-Jae'ye Premier Lig'den talip var!

Son dakika spor habeleri... Fenerbahçe'den ayrılarak Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'ye İngiltere'den dev bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2022 Cumartesi 10:29
Kim Min-Jae'ye Premier Lig'den talip var!

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması altında göstermiş olduğu performansla dünya devlerinin ilgi odağı olan Kim Min-Jae, aynı performansı sezon başında transfer olduğu Napoli'de de sürdürüyor. Güney Koreli oyuncu geçen sezon Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile olağanüstü bir performans sergilemişti. Yaptığı hamlelerle ve gösterdiği yüksek verimlilikle taraftarın sevgisini kazanmıştı. Kim Min-Jae için yaz transfer sezonunda birçok kulüp Fenerbahçe'nin kapısını çalmıştı. Gelen teklifleri değerlendiren sarı-lacivertli kurmaylar, tecrübeli futbolcunun Napoli'ye transferini onaylamıştı. Rekor bir bonservis bedeli ile transfer olan Kim Min-Jae, yeni takımı Napoli'nin savunma hattının vazgeçilmez ismi oldu. Milliyet'te yer alan habere göre gösterdiği bu performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kim Min Jae'ye dev bir talip çıktı.

FENERBAHÇE'YE 18 MİLYON EURO KAZANDIRDI

2021 yazında Çin'in BJ Guoan takımından Fenerbahçe'ye 3 milyon euro'ya transfer oldu. Sarı-lacivertlilerle toplamda 40 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Adı Rennes ile de geçen Kim Min Jae, kararını Napoli'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye 18 milyon euro kazandırdı.

İTALYA'DA AYIN OYUNCUSU

Güney Koreli stoper, adaptasyon sürecini hızlıca geride bıraktı ve takımın en önemli oyuncularından biri olmayı başardı. Gösterdiği performansı ödülsüz kalmayan Kim Min-Jae, Seria A'da eylül ayının en iyi oyuncusu seçildi.

SERBEST KALMA MADDESİ ÇEKİNCESİ

Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda da boy gösterecek olan yıldız stoperin göstereceği performansla Avrupa'nın dev kulüplerini cezbetmesine yüksek olasılık olarak bakılıyor. Napoli yönetimi, bu kulüplerden birinin Kim Min-Jae gibi komple bir merkez stoper için 45 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemesinden çekiniyor.

3 AYDA YENİ KONTRAT KARARI

Bu nedenlerden dolayı harekete geçen İtalyan kulübü, Kim ile yeni kontrat çalışmalarına başladı. Yıldız stoperi elinde tutmak isteyen Napoli, Güney Koreli oyuncunun maaşına tatmin edici bir zam yapıp, serbest kalma maddesini yükseltmek veya tamamen kaldırmak istiyor. Napoli, Kim Min-Jae ile 27 Temmuz'da sözleşme imzalamıştı. Serbest kalma maddesi korkusundan dolayı İtalyanlar, bu sözleşmeden yaklaşık 3 ay sonra yeni bir kontrat için Kim'in kapısına dayandı. Dünya Kupası'ndan önce Kim'le anlaşmaya çalışan Napoli eğer başarılı olamazsa, dev turnuvanın hemen ardından yıldız stopere yeni bir kontrat sunacak.

PREMİER LİG DEVİ İLGİLENİYOR

Serie A ekiplerinden Napoli'de göstermiş olduğu performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Kim Min Jae'ye dev talip çıktı. İtalyan basınına göre, gelecek sezondan itibaren 45 milyon euro'ya serbest kalabilecek olan Min Jae için Tottenham bu parayı gözden çıkardığı öne sürüldü.

DİĞER
Hande Erçel'den Kerem Bürsin ile aşk açıklaması! Güzel oyuncu Hande Erçel sessizliğini bozdu!
Babası Kırkağaç’ın en zengini çıktı! 42 yıl sonra mezarı açılacak: 100 milyonluk DNA testi
Flaş yorum! "Doğru ama saçma bir kural..."
Güneş neşteri vurdu! İşte ayrılacak 5 isim
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bologna - Sassuolo maçı saat kaçta?
Sampdoria - Lecce maçı saat kaçta?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (12 Kasım)
Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı detayları!
İstanbul su kesintisi olan ilçeler (12 Kasım 2022)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Newcastle United - Chelsea maçı saat kaçta? Newcastle United - Chelsea maçı saat kaçta? 11:19
Bologna - Sassuolo maçı saat kaçta? Bologna - Sassuolo maçı saat kaçta? 11:15
West Ham United - Leicester City maçı saat kaçta? West Ham United - Leicester City maçı saat kaçta? 11:15
Tottenham - Leeds United maçı saat kaçta? Tottenham - Leeds United maçı saat kaçta? 11:11
Sampdoria - Lecce maçı saat kaçta? Sampdoria - Lecce maçı saat kaçta? 11:11
Napoli - Udinese maçı saat kaçta? Napoli - Udinese maçı saat kaçta? 11:06
Daha Eski
Nottingham Forest - Crystal Palace maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Crystal Palace maçı saat kaçta? 11:06
Schalke - Bayern Münih maçı saat kaçta? Schalke - Bayern Münih maçı saat kaçta? 11:01
Liverpool - Southampton maçı saat kaçta? Liverpool - Southampton maçı saat kaçta? 11:00
Bournemouth - Everton maçı saat kaçta? Bournemouth - Everton maçı saat kaçta? 10:55
Werder Bremen - Leipzig maçı saat kaçta? Werder Bremen - Leipzig maçı saat kaçta? 10:50
Manchester City - Brentford maçı saat kaçta? Manchester City - Brentford maçı saat kaçta? 10:50