Kim Min Jae için Tottenham devrede

Fenerbahçe'de gösterdiği performansın ardından sezon başında rekor bonservis bedeliyle Napoli'nin yolunu tutan Kim Min Jae, kısa sürede Avrupa devlerini peşine takmayı başardı.

PSG ve Manchester United'ın ardından Güney Kore'li yıldız için listeye Tottenham da dahil oldu.

Gelecek sezondan itibaren 45 milyon Euro'ya serbest kalabilecek olan Min Jae için Tottenham bu parayı gözden çıkardı. İtalyan kulübü ise serbest kalma maddesini sözleşmeden kaldırmak istese de yıldız stoperden olumlu yanıt alamadı.

Son güncelleme ile birlikte Kim Min Jae'nin piyasa değeri de 35 milyon Euro'ya yükseldi.