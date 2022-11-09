Torino - Sampdoria maçı CANLI

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 14. haftada Torino ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Torino - Sampdoria maçını haberimizden izleyebilirsiniz.
TORINO - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Torino - Sampdoria maçı saat 22:45'te başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.
TORINO - SAMPDORIA MAÇI İLK 11'LER
Torino: Vanja Milinkovic-Savic, Perr Schuurs, David Zima, Ricardo Rodriguez, Wilfried Singo, Mergim Vojvoda, Nikola Vlasic, Samuele Ricci, Aleksey Miranchuk, Karol Linetty, Nemanja Radonjic
Sampdoria: Emil Audero, Bruno Amione, Tommaso Augello, Omar Colley, Jeison Murillo, Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic, Tomas Rincon, Gerard Yepes Laut, Francesco Caputo, Daniele Montevago
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