Haberler İtalya Serie A Torino - Sampdoria maçı CANLI

Torino - Sampdoria maçı CANLI

Son dakika haberleri... İtalya Serie A'da Torino ile Sampdoria kozlarını paylaşıyor. Torino'nun sahasında oynanan mücadeleden her iki ekipte 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. A Spor'dan canlı yayınlanan müsabakayı haberimizden izleyebilirsiniz...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 23:40 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 00:00
Torino - Sampdoria maçı CANLI

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 14. haftada Torino ile Sampdoria karşı karşıya geliyor. Torino - Sampdoria maçını haberimizden izleyebilirsiniz.

TORINO - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Sampdoria maçı saat 22:45'te başladı ve A Spor'da canlı yayınlanıyor.

TORINO - SAMPDORIA MAÇI İLK 11'LER

Torino: Vanja Milinkovic-Savic, Perr Schuurs, David Zima, Ricardo Rodriguez, Wilfried Singo, Mergim Vojvoda, Nikola Vlasic, Samuele Ricci, Aleksey Miranchuk, Karol Linetty, Nemanja Radonjic

Sampdoria: Emil Audero, Bruno Amione, Tommaso Augello, Omar Colley, Jeison Murillo, Bartosz Bereszynski, Filip Djuricic, Tomas Rincon, Gerard Yepes Laut, Francesco Caputo, Daniele Montevago

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