Haberler İtalya Serie A Torino - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 14. haftasında Torino ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 17:30 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022 Çarşamba 17:40
Torino - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Torino - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 14. haftada Torino ile Sampdoria karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORINO - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Sampdoria maçı 9 Kasım Çarşamba günü saat 22.45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Lukic, Ricci, Lazaro; Miranchuk, Vlasic, Karamoh

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murillo; Leris, Villar, Djuricic, Augello, Montevago, Caputo

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