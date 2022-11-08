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Napoli - Empoli: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Son dakika haberleri... İtalya Serie A'da Napoli ile Empoli karşı karşıya geldi. Napoli'nin sahasında oynanan mücadele 2-0'lık skorla ev sahibi ekibin lehine tamamlandı. İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 22:52
Napoli - Empoli: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da Napoli ile Empoli kozlarını paylaştı. Mücadele 2-0'lık skorla Napoli'nin galibiyetiyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 69. dakikada Hirving Lozano(p) ve 88. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

Konuk ekipte Sebastiano Luperto, 74. dakikada gördüğü ikinci sarı kartla kırmızı kart görerek takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Napoli puanını 38'e çıkarırken, Empoli 14 puanda kaldı.

Napoli gelecek hafta Udinese'yi ağırlayacak. Empoli ise evinde Cremonese ile karşılaşacak.

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