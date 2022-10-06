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Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Sözleşme...

A Milli Futbol Takımı'mızın ve Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu için yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Hakan Çalhanoğlu ile Inter, nikah tazelemek istiyor. İşte ayrıntılar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2022 Perşembe 19:42
Inter'den Hakan Çalhanoğlu kararı! Sözleşme...

Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme için harekete geçiyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, Milano temsilcisinin, Katar'daki Dünya Kupası sırasında Hakan'ın temsilcisi ile yeni sözleşme için bir araya geleceği belirtildi.

28 yaşındaki futbolcunun 2024 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen Inter'in kötü sürprizlerden kaçınmak adına yeni kontrat hamlesini erken yapmak istediği aktarıldı.

Inter'in, şu an yıllık 5 milyon euro kazanan milli futbolcumuz ile ekonomik olarak anlaşma sağlaması gerektiği vurgulandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun yaz aylarında Premier Lig temsilcileri Everton, Nottingham Forest ve Newcastle United'dan teklifler aldığı ancak Inter'de kalmak için bu teklifleri geri çevirdiğinin hatırlatıldı.

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