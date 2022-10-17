Sampdoria - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sampdoria - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 10. haftada Sampdoria ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Roma maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

SAMPDORIA - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sampdoria

Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Belotti