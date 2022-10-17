Haberler İtalya Serie A Sampdoria - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sampdoria - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

İtalya Serie A'nın 10. haftasında Sampdoria ile Roma karşı karşıya gelecek. Peki, Sampdoria - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sampdoria - Roma maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:00 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 11:00
Sampdoria - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Sampdoria - Roma maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 10. haftada Sampdoria ile Roma karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sampdoria - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMPDORIA - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sampdoria - Roma maçı 17 Ekim Pazartesi günü saat 19.30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.

SAMPDORIA - ROMA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sampdoria

Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Vieira; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo

Roma

Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Belotti

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