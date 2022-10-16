Verona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Verona - Milan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Serie A'da heyecan devam ederken 10. haftada Verona - Milan karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Verona - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

VERONA - MILAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Verona - Milan maçı 16 Ekim Pazar günü saat 21.45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

VERONA - MILAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Verona

Montipo; Hien, Gunter, Cabal; Faraoni, Tameze, Veloso, Doig; Hrustic, Verdi; Henry

Milan

Tatarusanu; Kalulu, Tomori, Gabbia, Hernandez; Tonali, Bennacer; Krunic, Diaz, Leao; Giroud