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Cremonese Napoli: 1-4 | MAÇ SONUCU

İtalta Serie A'da Napoli, Cremonese deplasmanına konuk oldu. Ligin 9. haftasında oynanan müsabakayı Napoli 4-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada penaltıdan Matteo Politano, 76. dakikada Giovanni Simeone, 90+3. dakikada Hirving Lozano ve 90+4. dakikada Mathias Olivera kaydetti. Mücadelede Cremonese'nin tek golü ise 47. dakikada Cyriel Dessers'ten geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 22:32
Cremonese Napoli: 1-4 | MAÇ SONUCU
İtalta Serie A'da Napoli, Cremonese deplasmanına konuk oldu. Ligin 9. haftasında oynanan müsabakayı Napoli 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 26. dakikada penaltıdan Matteo Politano, 76. dakikada Giovanni Simeone, 90+3. dakikada Hirving Lozano ve 90+4. dakikada Mathias Olivera kaydetti. Mücadelede Cremonese'nin tek golü ise 47. dakikada Cyriel Dessers'ten geldi.

Napoli'de Kim Min Jae, 90 dakika sahada kaldı. Elif Elmas, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Napoli, puanını 23'e yükseltti. Cremonese 3 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli, sahasında Bologna ile karşılaşacak. Cremonese, Spezia deplasmanına gidecek.
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