Haberler İtalya Serie A Roma forması giyen Zeki Çelik'ten kötü haber geldi

Roma forması giyen Zeki Çelik'ten kötü haber geldi

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Milli futbolcu Zeki Çelik'ten kötü haber geldi. 25 yaşındaki futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 18:08
Roma forması giyen Zeki Çelik'ten kötü haber geldi

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Zeki Çelik, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

İtalyan basınında yer alan haberde, Roma'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis ile yaşadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcunun, yapılan kontrollerde sağ dizinde burkulma tespit edildi.

25 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 3-4 hafta süreceği belirtilirken, oyuncunun menajeri Fazıl Özdemir de bunu doğruladı ve, "Zeki Çelik'te bağ yırtığı yok. Bu yüzden büyük bir sorun yaşamayacak. Yaklaşık 3-4 hafta içinde geri gelecektir" dedi.

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