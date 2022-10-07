Roma forması giyen Zeki Çelik'ten kötü haber geldi

İtalya Serie A takımlarından Roma'da forma giyen Zeki Çelik, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

İtalyan basınında yer alan haberde, Roma'nın, UEFA Avrupa Ligi'nde Real Betis ile yaşadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcunun, yapılan kontrollerde sağ dizinde burkulma tespit edildi.

25 yaşındaki futbolcunun tedavisinin 3-4 hafta süreceği belirtilirken, oyuncunun menajeri Fazıl Özdemir de bunu doğruladı ve, "Zeki Çelik'te bağ yırtığı yok. Bu yüzden büyük bir sorun yaşamayacak. Yaklaşık 3-4 hafta içinde geri gelecektir" dedi.