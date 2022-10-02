Sassuolo - Salernitana: 5-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Sassuolo ile Salernitana karşı karşıya geldi.

Sassoulo'da golleri 12. dakikada Lauriente, 39. dakikada Pinamonti (PEN), 53. dakikada Thorstvedt, 76. dakikada Harroui ve 90. dakikada Janis Antiste kaydetti.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip karşılaşmayı 5-0 kazandı.

Milli futbolcumuz Kaan Ayhan oyuna 67. dakikada dahil oldu.

Sassuolo bu galibiyetle puanını 12'ye yükseltirken Salernitana 7 puanda kaldı.



TARİHE GEÇTİ!

Maria Sole Ferrieri Caputi, bu karşılaşma ile beraber Serie A'da maç yöneten ilk kadın hakem oldu.