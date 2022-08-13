Lecce 1-2 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET) Lukaku attı Inter kazandı!

İtalya Serie A'nın 1. hafta maçında Lecce ile Inter karşı karşıya geldi.
Maça falş bir başlangıç yapan Inter, Romelu Lukaku'nun 2. dakikada attığı golle 1-0 önde başladı. İlk yarıyı geride kapatan Lecce, ikinci yarıyı golle açtı. Mücadelenin 48. dakikasında Ceesay, skoru eşitleyen golü buldu. Müsabaka bu skorla bitiyor derken sahneye son dakikada Dumfries çıktı. Inter, Barella'nın kullandığı köşe vuruşunda Dumfries'in 90+5. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti.
Bu sonuçla beraber Inter son dakikada maçı 2-1 kazandı.