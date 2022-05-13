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Dünyadaki tüm altınlara bedel

İtalya Kupası finalinde kritik penaltıyı gole çeviren milli oyuncu için La Gazzetta dello Sport, “O GOL DÜNYADAKI BÜTÜN ALTINLARA BEDEL” ifadelerini kullandı

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 06:50
Dünyadaki tüm altınlara bedel

İtalyan basını, Juventus'u yenerek İtalya Kupası'nı kazanan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun performansını ön plana çıkarttı. Finalde attığı penaltı golüyle maçın gidişatını belirleyen isim olduğunu yazdı. La Gazzetta dello Sport, Hakan'a 6 puan verirken, "Penaltıdan köşeye attığı o gol dünyadaki bütün altınlara bedel. Tam gerektiği zamanda belirleyici oldu" İfadelerine yer verdi.

JUVE'YE SERSERİ MAYIN

Corrıere dello Sport 7.5 puan verdiği Hakan Çalhanoğlu için "İnter, zor ve karışık anlarda ona güvenebilir. Önemi yüksek bir penaltıyı gole çevirmesini bildi" değerlendirmesini yaptı. La Stampa, milli oyuncunun ligdeki Juventus- İnter maçında attığı penaltı golüyle de galibiyeti getirdiğini hatırlattı. Yıldız oyuncu için, "Maçın son bölümlerinde bazı hatalar yapsa da Juventus defansı için serseri mayın gibiydi" yorumu yapıldı.

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