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Napoli 3-1 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Napoli ile Torino, İtalya Serie A'nın 8. haftasında kozlarını paylaştı. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 3-1 kazanan ev sahibi ekip 3 puanı hanesine yazdırdı. Napoli'ye galibiyeti getiren golleri Anguissa (2) ve Kvaratskhelia kaydetti. Torino'nun tek golü Antonio Sanabria'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2022 Cumartesi 18:08
Napoli 3-1 Torino (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli, sahasında Torino'yu konuk etti.

Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Napoli 3-1 kazandı.

Napoli'nin golleri, 6. ve 12. dakikalarda Andre-Frank Zambo Anguissa'dan ve 37. dakikada Khvicha Kvaratskhelia'dan geldi. Torino'nun tek golü ise 44. dakikada Antonio Sanabria'dan geldi.

Napoli'de forma giyen Fenerbahçeli eski futbolculardan Kim Min-Jae 90 dakika sahada kalırken, Eljif Elmas 80. dakikada oyuna dahil oldu. Torino'nun Beşiktaş'tan renklerine bağladığı Emirhan İlkhan ise maçı kulübede tamamladı.

Bu sonuçla beraber Napoli ligde üst üste 4. galibiyetini alıp namağlup serisini sürdürdü ve 20 puana ulaştı. Konuk ekip Torino ise 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Napoli deplasmanda Cremonese'ye konuk olurken, Torino evinde Empoli'yi ağırlayacak.

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