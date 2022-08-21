Haberler İtalya Serie A Jose Mourinho Andrea Belotti hakkında açıklamalarda bulundu!

Jose Mourinho Andrea Belotti hakkında açıklamalarda bulundu!

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın transfer listesindeki Andrea Belotti hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho golcü oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu. Mourinho, "Belotti'nin de Roma'yı istiyor olmasından ötürü mutluyum." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2022 Pazar 16:34
Jose Mourinho Andrea Belotti hakkında açıklamalarda bulundu!

Roma'nın teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Andrea Belotti hakkında açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, yıldız golcünün transferi hakkında şu sözleri söyledi:

"Belotti'ye imza attırıp attırmayacağımızı bilmiyorum. Ancak, onunla konuştum. Hala serbest durumda. Belotti'nin de Roma'yı istiyor olmasından ötürü mutluyum. Yönetim, Belotti'yi ne kadar çok istediğimi biliyor."

Yıldız golcüye Galatasaray'ın ilgisi devam ediyor. Belotti'nin önümüzdeki günlerde kariyeriyle ilgili kararı vermesi bekleniyor.

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