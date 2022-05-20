Haberler İtalya Serie A Torino - Roma: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Torino - Roma: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Roma deplasmanda Torino ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-0 galip ayrılan Roma, sezonu 6. bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi biletini kaptı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:39
Torino - Roma: 0-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İtalya Serie A'nın 38. ve son haftasında Roma, Torino deplasmanına çıktı.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı Roma 3-0 kazanarak sezonu 3 puanla tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi vizesi aldı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Tammy Abraham eşitliği bozan isim olurken 42'de bir kez daha Abraham'ın golüyle Roma, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Roma oyunu istediği gibi tutmayı başarırken 78'de Pellegrini'nin golü maçın skorunu 3-0 olarak tayin etti.

Bu sonuçla Roma 63 puana yükselerek önümüzdeki sezon için UEFA Avrupa Ligi biletini almış oldu. Torino ise 50 puanda kalarak sezonu 10. sırada tamamladı.
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