Haberler İtalya Serie A UEFA Avrupa Ligi'nde oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu! Merih Demiral'ın sakatlık durumu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu! Merih Demiral'ın sakatlık durumu belli oldu

Sürpriz bir şekilde Napoli maçının kadrosuna alınmayan ve daha sonra kas ağrıları sebebiyle kadrodan çıkarıldığı öğrenilen Merih Demiral ile ilgili merakla beklenen haber geldi. Son karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan Atalanta'da milli futbolcunun son durumu taraftarları sevindirdi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 11:37 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2022 Perşembe 11:39
UEFA Avrupa Ligi'nde oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu! Merih Demiral'ın sakatlık durumu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasında Leipzig ile karşılaşacak olan Atalanta'da Merih Demiral'ın sakatlığının akıbeti belli oldu.

NAPOLI MAÇINI KAÇIRMIŞTI

Merih Demiral sağ uyluğunda hissettiği ağrı sebebiyle Napoli maçının kadrosundan son anda çıkarılmış ve Atalanta mücadeleyi sahasında 3-1 kaybedip Şampiyonlar Ligi yarışında büyük bir yara almıştı.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE OYNAYACAK

Akşam'ın haberine göre kritik maçı kaçıran Merih Demiral'ın son durumu ise belli oldu. İtalyan basınında çıkan habere göre yarın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde deplasmanda Leipzig ile karşı karşıya gelecek olan Atalanta'da Merih Demiral formasına kavuşacak. Ağrıları geçen Merih Demiral'ın önemli maça ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

MERİH DEMİRAL'IN ATALANTA PERFORMANSI

Bu sezon Atalanta formasıyla tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Merih Demiral 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Atalanta'nın satın alma opsiyonunu kullanması beklenen 24 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri 30 milyon euro.

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