Sampdoria 4-1 Fiorentina (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 37. haftasında Sampdoria sahasında Fiorentina'yı konuk etti.
Ev sahibi takım, rakibini 16. dakikada Alex Ferrari, 30. dakikada Fabio Quagliarella, 71. dakikada Morten Thorsby ve 83. dakikada Abdelhamid Sabiri'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fiorentina'nın tek golünü 89. dakikada penaltıdan Nicolas Gonzalez kaydetti.
Öte yandan Sampdoria'da Omar Colley, 90+4. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Sampdoria bu sonuçla puanını 36'ya yükseltti. Fiorentina ise 59 puanda kaldı.