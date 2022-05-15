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Cagliari 1-3 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Inter, deplasmanda Cagliari ile karşı karşıya geldi. Zorlu maçı 3-1 kazanan konuk ekip 3 puanı hanesine yazdırdı ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Inter'e galibiyeti getiren golleri Darmian ve Lautaro Martinez (2) kaydetti. Cagliari'nin tek golü Lykogiannis'den geldi.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2022 Pazar 23:58
Cagliari 1-3 Inter (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A'nın 37. haftasında şampiyonluk kovalayan Inter, deplasmanda Cagliari'yi ağırladı.

Unipol Domus'da oynanan maçı Inter 3-1 kazandı ve şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı.

Karşılaşmanın 25. dakikasında Darmian'ın golüyle Inter ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya Inter hızlı başlayıp 51. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle farkı ikiye çıkardı. 53'te Cagliari Lykogiannis'in golüyle farkı bire indirdi. 84. dakikaya gelindiğinde Lautaro Martinez maçın skorunu 3-1 ilan eden golü kaydetti.

Öte yandan milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Inter, 81 puana yükseldi ve Milan'ın 2 puan gerisinde şampiyonluk umutlarını son haftaya taşıdı. Cagliari ise 29 puanda kaldı ve kümede kalma umutlarını son haftaya bıraktı.

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