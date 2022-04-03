Juventus - Inter: 0-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligin 31. haftasında nefes kesen bir maç oynandı. Şampiyonluk yarışını sürdüren iki güçlü ekipten Juventus ve Inter, Allianz Stadium'da kozlarını paylaştı. Maçı maviler milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 1-0 kazandı.

Hakan Çalhanoğlu golünü 45+5. dakikada penaltıdan kaydetti.

Hakan ilk penaltı vuruşunda kaleci Szczesny'i geçememişti. Ancak Juventus'lu oyuncular ceza sahasını ihlal etmesi sebebiyle penaltu vuruşu tekrarlandı. Topun başına bir kez daha geçen Hakan Çalhanoğlu, topu ağlara göndermeyi başardı.

Bu skorla birlikte Inter, lider Milan'ın 3 puan gerisinde 63 puana yükseldi.

Juventus ise zirve yarışında ağır bir yara alarak 59 puanda kaldı.