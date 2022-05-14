Roma - Venezia: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İtalya Serie A 37. hafta mücadelesinde Roma, sahasında Venezia ile karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe puanı getiren golü 76.dakikada Shomurodov kaydederken, Venezia'nın golü 1. dakikada Okereke'den geldi.

Konuk ekipte Kiyini, 32. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Ev sahibi ekip Roma karşılaşmada 46 şut attı ve 4 topu direkten döndü.

Alınan bu sonucun ardından Roma puanını 60'a çıkardı ve Avrupa Ligi'ne gitme şansını zora soktu. Venezia ise 26 puanda kaldı ve Serie A'ya veda etti..