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Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Serie A'nın 25. haftasında Milan ile Sampdoria kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 11:31
Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında Milan ile Sampdoria kozlarını paylaşacak.

Mücadele öncesi Milan, topladığı 52 puanla 3. sırada bulunuyor. 23 puanı bulunan Sampdoria ise 16. sırada yer alıyor.

MILAN - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Milan - Sampdoria maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MILAN - SAMPDORIA MUHTEMEL 11'LER

Milan: Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Ballo-Toure; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud

Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Giovinco, Caputo

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