Milan - Sampdoria maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A

Milan - Sampdoria maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Serie A'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. 25. hafta maçında Milan ile Sampdoria kozlarını paylaşacak.
Mücadele öncesi Milan, topladığı 52 puanla 3. sırada bulunuyor. 23 puanı bulunan Sampdoria ise 16. sırada yer alıyor.
MILAN - SAMPDORIA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Serie A'nın 25. haftasında oynanacak Milan - Sampdoria maçı, 13 Şubat Pazar (bugün) TSİ 14.30'da başlayacak ve S Sport 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
MILAN - SAMPDORIA MUHTEMEL 11'LER
Milan: Maignan; Calabria, Romagnoli, Tomori, Ballo-Toure; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud
Sampdoria: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Ekdal, Thorsby; Sensi; Giovinco, Caputo