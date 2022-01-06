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Lazio - Empoli: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Empoli'yi ağırlayan Lazio, rakibiyle 3-3 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı. Son bölüme 3-2 geride giren Lazio, puanı 90+3'te Milinkovic-Savic'in golüyle kurtardı.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2022 Perşembe 19:12
Lazio - Empoli: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Serie A'nın 20. haftasında Lazio, sahasında Empoli ile karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan maç 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Empoli'ye puanı getiren golleri, 6. dakikada penaltıdan Bajrami, 8. dakikada Zurkowski ve 75. dakikada Di Francesco kaydederken, Lazio'nun gollerini, 14. dakikada Ciro İmmobile ve 66 ve 90+3. dakikalarda Milinkovic-Savic kaydetti.

Lazio'da, 87. dakikada İmmobile kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Lazio, Serie A'da 2 maç aradan sonra puan kaybetti.

Bu sonuçla Empoli puanını 28 yaparken, Lazio, puanını 32'ye çıkardı.

Lazio, ligin 21. haftasında Inter deplasmanına gidecek. Empoli ise Sassuolo'yu konuk edecek.

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