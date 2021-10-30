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Atalanta Lazio 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Merih Demiral asist yaptı

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Atalanta sahasında Lazio'yu ağırladı. Heyecan düzeyi yüksek geçen mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı. Lazio'nun gollerini Pedro ve Ciro Immobile kaydetti. Atalanta'nın golleri Duvan Zapata ve Marten de Roon'dan geldi. A Milli yıldızımız Merih Demiral, Atalanta'nın son golünde asisti yapan isim oldu.

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 19:05
Atalanta Lazio 2-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Merih Demiral asist yaptı

İtalya Serie A'nın 11. hafta maçında A Milli yıldızımız Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta ile Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakiplerinden Lazio karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Lazio'nun gollerini 18. dakikada Pedro ve 74. dakikada Ciro Immobile kaydetti. Atalanta'nın golleri 45. dakikada Duvan Zapata ve 90+4. dakikada Marten de Roon'dan geldi.

MERİH DEMİRAL ASİST YAPTI!
A Milli futbolcumuz Merih Demiral karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, son golde de asist yapan isim oldu.

Bu beraberliğin ardından Atalanta 19, Lazio ise 18 puana yükseldi. Serie A'da gelecek hafta Atalanta, Cagliari'ye konuk olacak. Lazio ise Salernitana'yı ağırlayacak.

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